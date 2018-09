Wie is de meest duurzame sportclub?

Amstelveen – Sportclubs door heel Nederland kunnen zich nu aanmelden om mee te dingen naar de titel ‘Meest Duurzame Sportclub van Nederland’. Het Nederlandse mineraalwatermerk Bar-le-Duc organiseert de wedstrijd om groen denkende sportclubs in Nederland een podium te bieden. In de provincie Noord-Holland hebben de eerste sportclubs zich reeds aangemeld.

De vijftien winnende clubs krijgen gedurende heel 2019 een plastic recycling-service aangeboden door Bar-le-Duc. Het mineraalwatermerk verwerkt de door hen gespaarde plastic flessen tot nieuwe. Daarnaast ontvangen zij, naast de eretitel, een bedrag van € 1.000 waarmee zij worden uitgedaagd om na te denken over innovatieve oplossingen om hun duurzaamheid te optimaliseren.

Bar-le-Duc maakt als enige in Nederland haar flessen van 100% gerecyclede flessen. Dit betekent dat er geen nieuw plastic aan toegevoegd hoeft te worden bij de productie van haar flessen. In de strijd voor een duurzamere wereld wil het mineraalwatermerk nu sportclubs een handje helpen.

Veel plastic afval

Sportclub AMVJ uit Amstelveen heeft zich als één van de eerste clubs in de provincie Noord-Holland ingeschreven voor de wedstrijd. Koen Otto van AMVJ: “AMVJ is een omniclub. Om die reden hebben we een groot aantal leden. Met elkaar produceren wij jaarlijks een behoorlijke hoeveelheid plastic afval. De recycling actie van Bar-le-Duc past daarom perfect bij ons!”

Erald Holtrust, directeur bij Bar-le-Duc: “Wij zijn continu op zoek naar manieren om onze impact op het milieu te verkleinen en een bijdrage te leveren aan de stap naar een circulaire economie. Deze campagne is voor ons een testcase om kennis op te doen over hoe wij zoveel mogelijk petflesjes weer terug kunnen halen uit de markt voor hergebruik. Hiervoor werken we samen met gemeenten en afvalverwerkingsbedrijven. Zo onderzoeken we wat er nodig is en met welke verschillende partijen we een zogenaamd gesloten recycle circuit kunnen realiseren om dit doel te verwezenlijken.”

Ophaalservice plastic flessen

Clubs kunnen zich tot 15 november 2018 aanmelden om mee te dingen naar de titel ‘Meest Duurzame Sportclub van Nederland’. Voor de inschrijving moeten de clubs aangeven wat zij al doen aan duurzaamheid, hoe zij het prijzengeld van € 1.000 gaan inzetten om nog duurzamer te worden en welke ultieme duurzame wens zij over vijf jaar bij hun sportclub gerealiseerd willen zien. Van de inschrijvingen selecteert Bar-le-Duc vijftien clubs die zij een jaar lang gaan helpen om een stukje duurzamer te worden. Gedurende heel 2019 haalt het mineraalwatermerk gebruikte plastic flessen op bij de sportclubs om daar weer nieuwe flessen van te produceren. Ga voor inschrijving en de voorwaarden naar: www.bar-le-duc.nl/meestduurzamesportclub.

Foto: AMVJ uit Amstelveen doet mee met de ‘Meest Duurzame Sportclub van Nederland’-wedstrijd en ontvangt voor haar deelname een pet recyclebak voor recycling van plastic flessen. Op de foto: Koen Otto.