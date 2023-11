Wethouder op bezoek bij vechtsportautoriteit

Aalsmeer – Om zicht te krijgen op de wereld van de vechtsport, was wethouder Bart Kabout afgelopen zaterdag 25 november op bezoek bij het vechtsportgala in sporthal De Bloemhof. Op uitnodiging van de Nederlandse vechtsportautoriteit ging de wethouder in gesprek met vertegenwoordigers van de autoriteit en van NOC*NSF.

Rond vechtsportgala’s hing in het verleden vaak een beladen sfeer en een zweem van criminele invloeden. Na een aantal incidenten werden in sommige gemeenten de gala’s zelfs verboden. Tot in 2017 de Nederlandse Vechtsportautoriteit werd opgericht. Er kwamen keurmerken voor sportscholen, regels waar organisatoren van gala’s zich aan dienen te houden en veiligheidsvoorschriften voor de sporters.

Imago verbeterd

De autoriteit richt zich op kickboksen, thaiboksen en Mixed Martial Arts (MMA). Voor andere vechtsporten bestaan al veel langer speciale sportbonden zoals de judobond. “Het is goed om van dichtbij eens te ervaren hoe de organisatie van de vechtsport precies is geregeld”, zegt wethouder Kabout. “Als er regelmatig een groot vechtsportevenement in je gemeente wordt georganiseerd, wil je de vinger toch een beetje aan de pols kunnen houden. De kennismaking met de Nederlandse Vechtsportautoriteit heeft daaraan bijgedragen. Ik ben onder de indruk van datgene wat er in korte tijd bereikt is op het gebied van orde en veiligheid in de wereld van de vechtsport.”

Prijs uitgereikt

Na het gesprek met de Vechtsportautoriteit en NOC*NSF was een bezoek aan de ring in sporthal De Bloemhof de volgende stap. De wethouder reikte een prijs uit aan Quint Lemm van Meraki Gym uit Aalsmeer. Quint won zijn wedstrijd in de klasse tot 83 kilogram op punten van Victor Huu Thien Le van Dire Gym uit Soest.