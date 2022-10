Westeinder Sloeproei Team wint Grachtencup

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag ging het roeiteam uit Aalsmeer op pad voor de laatste wedstrijd in de Grachtencup, ditmaal in Leeuwarden. De Grachtencup is een aparte klasse over vier wedstrijden, die allemaal in een grote stad plaatsvinden: Utrecht, Zwolle, Amsterdam en Leeuwarden. Kenmerkend aan deze wedstrijden is dat ze grotendeels door de grachten heen gaan en je dus heel veel bruggen moet passeren. En dat betekent iedere keer de sloep op snelheid brengen, riemen laten lopen en na de brug weer vol aanzetten tot je oude snelheid. Dit vraagt heel veel van de conditie van de roeiers.

Het team uit Aalsmeer stond eerste in deze competitie voordat de wedstrijd in Leeuwarden begon. Het team had Utrecht gewonnen, werd tweede in Zwolle en vijfde in Amsterdam. Een goede uitgangspositie voor de wedstrijd in Leeuwarden, waar ruim 120 sloepen aan mee deden. Dit jaar had de organisatie ‘het Liwwadster Rondje’ uitgebreid met een tweede rondje door de grachten. Wat de totale afstand op 19,340 kilometer bracht, een forse wedstrijd dus. De Polyester van het WST begon om 12.21 uur vol gas aan de wedstrijd. De snelheid van de sloep uit Aalsmeer zat er de hele wedstrijd goed in, ruim boven de 9 kilometer werd er geroeid, al was het aan het einde hijgen en puffen voor de roeiers.

Na 2 uur en 10 minuten bereikte het team uit Aalsmeer de finish. Dit bleek goed voor een zevende plaats overall in Leeuwarden. En deze plek was ruim voldoende om de Grachtencup 2022 weer terug naar Aalsmeer te halen. De Grachtencup is nu vijf jaar een aparte klasse in sloeproeiend Nederland, waarvan de cup nu inmiddels vier keer door het team uit Aalsmeer gewonnen is. Het Westeinder Sloeproei Team voelt zich dus thuis in de grachten. Over twee weken is de laatste wedstrijd in Muiden, waar het team zich klaar maakt voor de laatste strijd in het Nederlands Kampioenschap.