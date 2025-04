Wespennestje Aziatische hoornaar in Rijsenhout

Aalsmeer – Afgelopen maandag 14 april is in Rijsenhout een wespennestje aangetroffen van de Aziatische hoornaar. De imker heeft het nestje verwijderd en de vondst doorgegeven aan waarnemingen.nl. De vondst was de eerste in Rijsenhout en ook de eerste van dit jaar in deze omgeving. Twee jaar geleden is een nest aangetroffen in Uithoorn.

De Aziatische hoornaar rukt vanuit het zuiden snel op naar het noorden van Nederland en van Europa. Het verwijderen van embryonesten is van groot belang om de verspreiding tegen te gaan. De wespen zijn schadelijk voor honingbijen omdat ze de bijenvolken verstoren. Voor de natuur is de komst vrijwel zeker ernstiger. De koninginnen die het volk vormen, vangen ook koninginnen van hommels en wespen en andere grotere insecten die net uit hun winterslaap komen. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk embryonesten worden opgespoord en verwijderd, zonder dat daarbij andere wespen worden gedood.

Het nestje van de Aziatische hoornaar lijkt sterk op dat van inheemse soorten en is voor leken moeilijk te herkennen. Heeft u mogelijk een nestje gevonden? Maak een scherpe foto (liefst met de koningin in beeld) en meld de vondst via waarneming.nl of bij de plaatselijke imker. Als het inderdaad om een Aziatische hoornaar gaat, wordt de melding opgepakt door gespecialiseerde partijen.

Foto: Verwijderen van een nest van hoornaars (foto aangeleverd, 2023)