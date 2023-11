Weer verlies voor Hertha 4

Vinkeveen – Na de bizarre beker-nederlaag van vorige week moest het door vele blessures geteisterde Hertha aan de bak tegen Buitenveldert.

Buitenveldert begon sterk en zette Hertha meteen onder druk. Thijs was alert en hield zijn team op de been door een aantal mooie reddingen. Bij een kopduel bleven twee spelers liggen. Gelukkig konden beiden weer verder maar Niels liep een fors blauw oog op door de botsing. Bij een te zachte terugspeel-bal schoot de keeper van buitenveldert tegen Daan aan en dat was 0-1. De achterhoede van Hertha was zijn plaats nog aan het zoeken toen vanaf de aftrap door Buitenveldert de gelijkmaker werd binnen geschoten. 1-1.

Hertha kreeg het steeds moeilijker en vlak voor de rust lag de 2-1 in het net. Na de rust stond Hertha nog niet goed en binnen twaalf minuten was het 4-1 en dat bleef het.