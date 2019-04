Weer bandjesavond ‘oude stijl’ in Centrum

Aalsmeer – Er komt weer een ‘ouderwetse’ bandjesavond in het Centrum van Aalsmeer. Na twee jaar één feest gegeven te hebben op het Raadhuisplein zijn de horeca-ondernemers in het dorp met de gemeente om de tafel gegaan om te kijken of bandjesavond ‘oude stijl’ (livemuziek op vijf of zes locaties in de straten in het dorp) opnieuw georganiseerd mag gaan worden. De gemeente stond hier positief tegenover en de horeca is aan de slag gegaan. Er zijn partners gevonden in de organisatie van de Feestweek en muziekcentrum N201 doet mee.

Feestweek en N201

De Feestweek bestaat 25 jaar en gaat ter promotie van dit evenement in september een podiumplek inrichten. De N201 bood vorig jaar als alternatief bandjesavond naast het centrum aan de Zwarteweg. Toen besloten werd om bandjesavond niet te houden op het Raadhuisplein vanwege een te gering aantal deelnemers nam Sander Jongkind van N201 het initiatief om bandjesavond nieuwe stijl te organiseren. Het was prachtig zomers weer en bijzonder druk, zeker geslaagd.

Maar, bandjesavond in de straten bij de horecazaken in het Centrum heeft toch meer nostalgie en aantrekkingskracht bij alle leeftijden. Zet zaterdag 8 juni in de agenda, want de vergunning is aangevraagd en het ziet er voor bijna 100 procent zeker uit dat de gemeente groen licht geeft.

Plaspop

Gekozen is voor 8 juni omdat op de vertrouwde laatste zaterdag in juni al een evenement gepland is. Deze avond (29 juni) vindt Plaspop plaats en muziek en theater op de Westeinderplassen vindt menig inwoner ook heel leuk. Twee populaire activiteiten met allebei livemuziek moeten elkaar natuurlijk niet gaan beconcurreren. Later in juli bleek geen optie, omdat dit jaar de zomervakantie vroeg valt. De bandjesavond wordt weer een rondje wandelen over het Raadhuisplein en door de Markt-, Wetering-, School-, Dorps- en Zijdstraat.

Veiligheidsplan

De horeca-ondernemers zijn er al behoorlijk druk mee, want het aanvragen van de vergunning is eigenlijk nog het makkelijkste deel van dit evenement. Er moeten karren en podia geregeld worden, bands en artiesten geboekt, er moet een veiligheidsplan gemaakt worden en de kosten berekend worden van het neerzetten van drankhekken en het inhuren van verkeersregelaars en beveiliging. Een behoorlijke klus nog.

Down Town en Hippiemarkt

Aalsmeer ontwaakt na de koude winter, want er staan nog veel meer evenementen op stapel. Bij de gemeente zijn ook vergunningen aangevraagd voor een vrijheidslunch op het Ad Verschuerenplein bij winkelcentrum Kudelstaart op 5 mei, voor de derde Down Town Ophelia op 22 juni en een Hippiemarkt bij het Surfeiland aan de Kudelstaartseweg op 26 juli.