Wedstrijdzeilen: Rond- en platbodems op Westeinder

Door Theo van Mierlo

Aalsmeer – Westlanders zijn smalle zeilscheepjes, getuigd met een korte gaffel en laag opgebouwd want ze moesten onder de vele bruggetjes in het Westland door kunnen om hun lading, zoals groente, naar de veiling te brengen. Er wordt nog steeds fanatiek mee gezeild en ze hebben er zelfs uren varen voor over om mee te doen met de traditionele wedstrijden in de Rond en Platbodems tijdens het jaarlijks weekend in september. Een evenement, al meer dan 70 jaar georganiseerd door Watersport Vereniging Nieuwe Meer, dit jaar met assistentie van Watersport Vereniging Aalsmeer.

Tegen de passende achtergrond van het clubgebouw uit 1926 met beschermde status en omlijst met een bikkelbandborrel en muziek. Alhoewel de Westlanders hun prijsuitreiking zondag op het starteiland aan de Grote Poel hielden om zo weer tijdig hun thuistocht te kunnen beginnen. Winnaar werd Peter Barendse met de Tijdgeest en het toepasselijke zeilnummer 1. Hij mag de Westeinder Bokaal een jaar mee nemen. In de Lemsteraken werd gezeild om de prestigieuze Zilveren Blaker, die ging met twee eerste plaatsen naar Marcel Fruytier met zijn Schollevaer VA1. Tweede werd Richard Pannekoek met zijn Zuiderzee VC216. Eveneens twee eerste plaatsen waren weggelegd voor Dirk Slijper met zijn Hommel 42OF in het ‘Kleine Hout’. Jacco Bleeker ook hier tweede met zijn Jonge Minne RE5. In de Schouwen ging de schitterende O.G. ter Gast Memorial-prijs, een kristallen zware bokaal, naar Jan van Wengerden met de Fiek 16. Met drie punten evenveel als Cees van Oosterum in de Zeevonk17, maar van Wengerden won de lange afstand race op zondag.

Nadat het evenement voorgaand seizoen met onstuimig weer te maken had, troffen comité en zeilers op zaterdag zeer weinig wind waarbij het vaak een soort schaakspel werd om de juiste wind te vangen. Zondag met de langebaanwedstrijd stond er enige wind waardoor er toch weer een memorabel evenement met veel en wonderschone traditie op het water werd beleefd. Volgend jaar op koers naar een 75-jarig jubileum! Voor fraaie momenten kijken nog even naar www.nieuwemeer.nl.