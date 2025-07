Watersportdag succesvol voor KVDRV

Vinkeveen – Zaterdag 28 juni werd de eerste gezamenlijke watersportdag gehouden op eiland 4. Voor Kanovereniging De Ronde Venen was deze dag een succes. De club was met veel materiaal ter plekke. Twee trailers met kajaks in verschillende soorten en maten waren aanwezig. In de ochtend begon het rustig, maar naarmate de middag vorderde werd het steeds drukker. Bijna alle kajaks lagen in het water.

De ene belangstellende voer rustig en nog onwennig weg terwijl een ander direct de slag te pakken had en met volle kracht het water op ging. Het was leuk om te zien dat de vaders of moeders en hun kinderen het samen wilden proberen. Ook waren er opa’s en oma’s gekomen met hun kleinkinderen. Zij hadden stoelen en picknick spullen mee. Na hun eerste tochtje namen de kinderen vaak nog in frisse duik in de plassen. Het mooie weer, de vele enthousiaste deelnemers maakte dat de vrijwilligers en de club konden terugkijken op een geslaagde dag.

Voor de jeugd mogen de kinderen drie keer op de zaterdagochtend gratis meevaren om kennis te maken met het kanovaren. Er wordt om 10.00 uur verzameld bij het clubhuis, zwemdiploma is vereist. De club regelt de kajak, peddel en zwemvest. Na deze introductie kan men lid worden. Info via jeugd@kvdrv.nl.

De club verzorgt een introductie kanovaren. De cursus wordt gehouden op vier woensdagavonden. De start is om 19.00 uur vanaf de botenloods aan de Herenweg 196 in Vinkeveen. De avonden zijn 20 en 27 augustus, 3 en 10 september. De kosten bedragen 50 euro en de deelnemers zijn dan voor de rest van het jaar tevens lid van de club en mogen vervolgens gebruikmaken van de club-kajaks. Informatie en opgave via info@kvdv.nl. Inlichtingen: www.kvdrv.nl.

Op de foto: Zaterdag 28 juni werd de eerste gezamenlijke watersportdag gehouden op eiland 4. Foto: aangeleverd.