WA Verlaan Toernooi trekt honderden sporters naar KDO-complex

De Kwakel – Het sportcomplex van KDO aan de Vuurlijn was zaterdag 4 april het decor van het jaarlijkse WA Verlaan Toernooi. Met ongeveer 800 deelnemers, aangevuld met ouders, supporters en vrijwilligers, groeide het evenement uit tot een strak georganiseerd sportfestijn waarin voetbal, handbal en turnen centraal stonden.

Al vroeg in de ochtend was het een komen en gaan van auto’s op de parkeerplaats bij De Kuil. Verkeersregelaars stonden paraat om alles in goede banen te leiden, want kort na achten meldden de eerste teams zich. De sportvelden lagen er onder een voorjaarszon verzorgd bij en vormden het decor voor een dag vol beweging, plezier en ontmoeting.

Binnen en buiten werd op meerdere locaties tegelijk gesport. In de sporthal begeleidde Pascal Maarsen een groep van elf jeugdscheidsrechters, die speciaal voor het toernooi een opleiding hadden gevolgd. “Het is spannend voor ze, maar ze doen het geweldig”, aldus Maarsen. Ook op de voetbalvelden en handbalcourts verliep alles volgens planning.

In de kantine en de hal was het eveneens druk. Vrijwilligers verzorgden de verkoop van eten en drinken, uitsluitend via pinbetaling, wat zorgde voor een vlotte doorstroming. Kantinebeheerder Carlo Fritschy zag de voorraden rap slinken: “De gevulde koeken in paashaasvorm zijn bijna allemaal op.”

Iedereen een medaille

Ook aan veiligheid was gedacht. EHBO’er Claudia Schijf behandelde vooral kleine pijntjes en schaafwonden. “Niets ernstigs”, concludeerde zij, terwijl jonge sporters soms hoopten alsnog weer het veld op te kunnen. Naast voetbal en handbal kregen ook turners hun moment. In de sportzaal werd een turntoernooi gehouden waarbij het pedagogisch karakter vooropstond. “Alle kinderen krijgen een medaille”, vertelde organisator Marcella Bax-Van den Broek. “Het draait om ervaring en plezier.” Ouders en hulpouders begeleidden de jonge deelnemers van toestel naar toestel.

Tijdens de prijsuitreikingen stond verenigingsmanager Paul Hogerwerf stil bij de inzet van de vele vrijwilligers, scheidsrechters en ondersteuners. Pas na een luid applaus werden de prijzen uitgereikt. Daarna trok een stroom winnaars richting de kantine voor een portie patat. Voor KDO-voorzitter Andy Verstelle was het een geslaagde dag. “Hier doen we het voor: sportende kinderen en verbondenheid. De voorbereiding duurt een half jaar en we werken met een draaiboek dat we telkens verbeteren. Niets laten we aan het toeval over.”

Het toernooi draagt de naam van WA Verlaan, één van de grondleggers van de vereniging. Zijn zoon Wim Verlaan stond daar zaterdag nadrukkelijk bij stil. “Mijn vader was een echte verenigingsman. Zijn inzet leeft voort in dit evenement.”

Aan het einde van de middag stroomden parkeerplaatsen leeg, kleedkamers werden opgeruimd en bleef de tevredenheid hangen. Zoals voetbalscheidsrechter Marco van de Rotten het samenvatte: “De sfeer is relaxed. Breedtesport en verbinding, dáár gaat het om.”

De handballers in actie. Foto: Bastiaan Heus.