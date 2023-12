Vuurwerkverkoop bij fietsexpert Blom  ￼

Uithoorn – De voorverkoop van vuurwerk is weer begonnen en bij Blom & Blom Fietsexperts zijn ze er helemaal klaar voor. Online is er bij hen een ruim assortiment grond- en siervuurwerk te vinden. Via www.blom-blom-uithoorn.vuurwerkexpert.nl kan het vuurwerk rustig worden bekeken en besteld. Bij bestelling in de voorverkoop krijgen klanten extra korting, een gratis veiligheidsbril en een aansteeklont. Op de laatste dagen van het jaar kunnen ze de bestelling dan komen ophalen in de winkel aan de Arthur van Schendellaan.

“Het vuurwerk is van de week binnen gekomen”, vertelt eigenaresse Thea Blom. De voorraad ligt opgeslagen in een speciale bunker achter de fietswinkel. Daarvoor gelden strengen veiligheidseisen. “We moeten overal aan voldoen met sprinklerinstallaties, noodknoppen, brandblussers en krijgen regelmatig controles. En dan te bedenken dat mijn opa vuurwerk verkocht met zijn sigaar in zijn mond”, lacht zoon Desley Blom die ook bij het gesprek aanschuift.

Al generaties

Vuurwerk en de fietswinkel gaan al generaties samen. “Oorspronkelijk is mijn opa begonnen als fietsenmaker. Later heeft mijn oom een fietsenwinkel in Zijdelwaard overgenomen. Vroeger was het vuurwerk een buffer om de winter door te komen. Maar tegenwoordig zijn de winters niet meer zo streng en blijft het werk aan fietsen doorgaan. We hebben meer werk dan we aan kunnen.”

In Uithoorn heeft Blom al een uitgebreide winkel, maar in Mijdrecht is de winkel nog drie keer zo groot. “Mijn man Huub staat in Mijdrecht waar ze gespecialiseerd zijn in sportieve fietsen en accessoires. Wij verkopen meer elektrische fietsen.” Desley vindt dat logisch. “Uithoorn ligt tussen andere dorpen in en om daar te komen moet je door de polders, dat gaat sneller met een e-bike.”

Het vuurwerk is dus niet meer nodig om te kunnen overleven als fietsenmaker. “We hebben twee jaar niet mogen verkopen door corona en ook dit jaar is er veel geschrapt. Knalvuurwerk en vuurpijlen mogen helaas niet meer”, vertelt Desley. Gelukkig zijn daar weer nieuwe alternatieven voor in de plaats gekomen met stoere namen als Thunderking, Brocade Bomber of Extreme Godfathers.

Traditie

“Mensen houden van de traditie van oudejaarsavond en daar hoort vuurwerk bij”, ziet Thea. “Er zijn al aardig wat bestellingen binnengekomen. Sommigen sparen het hele jaar voor mooi vuurwerk. Je ziet ook vriendengroepen die geld in een pot doen en daar gezamenlijk vuurwerk voor kopen.” Voor de echte liefhebbers zijn er compounds, fonteinen en cakeboxen. Voor de vaders met hun kinderen zijn er samengestelde pakketten voor een mooie vuurwerkshow. Er is vuurwerk voor elk budget. Kinderen vanaf twaalf jaar mogen vuurwerk in de categorie 1 kopen, daarvoor moeten ze zich wel identificeren. In de winkel staan dummies geëtaleerd, zodat er ook ter plekke een keus gemaakt kan worden. Thea en Desley verwachten grote drukte en er worden dan ook extra familieleden en vrienden ingezet om alle klanten goed te kunnen helpen.

Op 28, 29 en 30 december is Blom & Blom Fietsexperts aan de Arthur van Schendellaan 38-44 in Uithoorn en op Industrieweg 41 in Mijdrecht open voor het ophalen van de bestellingen en de verkoop van het mooiste vuurwerk. Op zondag 31 december mag er landelijk geen vuurwerk (cat. 1 uitgezonderd) verkocht worden.