Voorstellingen in Theater Piet Mondriaan

Abcoude – In Theater Piet Mondriaan in Abcoude vinden 29 en 30 maart aansprekende voorstellingen plaats. In één daarvan, zaterdag 29 maart om 20.15 uur, gaat Teun van den Elzen vol in de aanval. Hij vindt dat de tijd van zorgeloos navelstaren voorbij is. Onze vrije maatschappij wordt van alle kanten bedreigd. Hebben we wel in de gaten wat er op het spel staat? Zijn strijdmiddel? Scherpe humor met genadeloze grappen. Van den Elzen ronde cum laude zijn studie politicologie af. In 2019 ontving hij de jury- en publieksprijs op het Groninger Studenten Cabaret Festival. Ook schreef hij jarenlang voor het tv-programma ‘Dit Was Het Nieuws’ en hij is columnist bij het radioprogramma ‘Spijkers met Koppen’. Daarnaast was hij te zien op festivals als de Zwarte Cross, Paaspop en Lowlands.

Een dag later, zondag 30 maart om 15.30 uur, leert Professor S. leert je alles over je brein. Professor S. reist het hele land door met zijn laboratorium. Hij helpt kinderen om sneller, liever, slimmer en gezonder te zijn. En hij leert hoe onze hersenen werken. Met zijn muzikale machine kan hij allemaal slimme metingen doen. Maar dan ontstaat er kortsluiting en komt Professor S. in een achtbaan van emoties en veranderingen terecht. Wordt hij zijn hersenen weer de baas? Deze grappige en muzikale voorstelling is gebaseerd op de kinderboeken van Erik Scherder, Fred Diks en Mariëlla van de Beek. Voor kinderen vanaf 7 jaar.

Op de foto: Teun van den Elzen. Foto: aangeleverd.