Vogelexcursie in Landje van Geijsel

Regio – IVN De Ronde Venen & Uithoorn organiseert op zaterdag 5 april een vogelexcursie naar het Landje van Geijsel. ‘Dit stukje natuur’ is eigendom van het Landschap Noord-Holland en ligt tegen Ouderkerk aan de Amstel aan en vlakbij de snelweg A9 en de Ouderkerkerplas.

Elk jaar wordt begin februari het waterpeil opgevoerd zodat er een laagje water op het land komt te staan. Dit trekt in het voorjaar veel vogels aan. Vogels die terugkomen uit Zuid-Europa en Afrika en hier neerstrijken om op te vetten. De eerste grutto’s zijn al gezien en velen gaan volgen. Ook scholeksters, kemphanen, kieviten, smienten, pijlstaarten en vele andere soorten zijn dan hier te bewonderen. Vanuit de vogelkijkschuur, die in het vroege voorjaar open is, heeft u een prachtig uitzicht op de vogels.

Het gebied is gelegen in een uitgeveend stuk van de Holendrechter- en Bullewijkerpolder bij Ouderkerk aan de Holendechterweg en de Amstelzijweg en helemaal ingesteld op vogelaars. Het is een plek met grote contrasten: de torens van Amsterdam Zuidoost met de ArenA in de verte en het voortrazende verkeer op de A9 vormen een surrealistisch decor bij dit verder zeer landelijke gebied.

Wat kunt u zoal verwachten? Dat wisselt per dag, maar naast grutto, wulp, kemphaan, scholekster, kievit, smient en krakeend is er ook een goede kans op tureluur, watersnip, bonte strandloper, bontbekplevier, pijlstaart, wintertaling, slobeend, bergeend, slechtvalk en nog veel meer.

De IVN-vogelexcursie is voor iedereen gratis toegankelijk, wel graag vooraf aanmelden. De start is om 09.00 uur bij het Landje van Geijsel. Neem zelf wat te drinken mee en zorg voor warme kleding, handschoenen en pet, want er wordt veel stilgestaan. Een verrekijker is onmisbaar. De vogelexcursie duurt tot 11.00 uur. Aanmelden: via de website: https://www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn/natuuractiviteiten/vogel-excursie-landje-van-geijsel. U kunt rechtstreeks gaan maar dan raden we u aan op de fiets te komen vanwege de beperkte parkeerruimte.

Op de foto: Landje van Geijsel, Ouderkerk aan de Amstel. Foto: Michel Leijen.