Voetbal: FCA verlies en gelijk, winst RKDES

Aalsmeer – Wisselende successen dit weekend voor de voetballers van FC Aalsmeer en RKDES Kudelstaart. FCA zaterdag speelde 14 april tegen Xersxes DZB. In de derde minuut kwam Aalsmeer thuis aan de Beethovenlaan via een penalty op 1-0 winst. Een mooie start, maar deze winst wist Aalsmeer niet te behouden. Het werd een rommelige wedstrijd met enkele vervelende opstootjes en drie rode kaarten. Aalsmeer verloor uiteindelijk met 1-2.

Winst damesteams

De eerste damesteams van FCA en RKDES speelden deze zaterdag eveneens thuis en beide ploegen konden juichend het veld af. De dames van FCA wonnen met 3-2 van IJmuiden en de dames van RKDES bereikten eveneens deze winnende eindstand tegen Roda’23.

FCA gelijk, RKDES winst

Op zondag 15 april wachtte FC Aalsmeer de uitwedstrijd tegen Altior in Langeraar en ging RKDES op bezoek bij SJZ in Leiden. Aalsmeer tegen Altior eindigde in het gelijke 2-2. RKDES wist wel de volle winst mee terug naar Kudelstaart te nemen. Gewonnen met 5-2!

Zondag dorpsduel

Aanstaande zaterdag 21 april speelt FC Aalsmeer opnieuw thuis. Dit keer is WV Hedw de tegenstander en de wedstrijd aan de Beethovenlaan begint om 14.30 uur. Op zondag 22 april wordt het vast heel druk aan de Wim Kandreef in Kudelstaart. Misschien wel de leukste wedstrijd van het jaar staat op het programma: RKDES tegen FCA. Wie gaat dit dorpsduel winnen? Noteren in de agenda, want wat de eindstand ook wordt, er volgt sowieso een gezellige derde helft in de kantine van de Kudelstaarters. De wedstrijd begint om 14.00 uur.

Foto: www.kicksfotos.nl. FC Aalsmeer zaterdag scoort!