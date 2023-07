Voetbal: Ralycia en Jet van FCA naar ADO en AZ

Aalsmeer – De MO17-1 meiden Ralycia Finies en Jet Snoek van FC Aalsmeer zijn talentvolle voetbalsters en dit is opgemerkt door scouts van AZ en ADO Den Haag. Na proefwedstrijden bij deze clubs zijn beide talenten aangenomen en gaan aankomend seizoen hun voetbaldroom een vervolg geven, Ralycia Finies bij ADO Den Haag en Jet Snoek bij AZ.

Ralycia en Jet zijn totaal verschillende speelsters. Ralycia is een echte centrum speelster, straalt rust uit met haar spel en kiest vaak voor de juiste oplossing. Zij versnelt het spel op de juiste momenten. Haar teamgenoten kunnen altijd de bal bij haar kwijt.

Jet speelt met veel enthousiasme en is met haar vele bewegingen vaak onnavolgbaar, tegenstanders hebben geen vat op Jet. Jet is een super talent en wil er alles aan doen om hogerop te komen in het voetballen. Het FCA bestuur en trotse trainer en coach Jeffrey Hausel wensen de meiden veel succes met het verwezenlijken van hun droom om hogerop te komen in het voetballen.

Foto: De FCA voetbalmeiden Jet Snoek en Ralycia Finies.