Vinkeveense mini’s spelen sterren van de hemel

Vinkeveen – Afgelopen zaterdag stond de eerste minidag van het nieuwe volleybalseizoen bij Atalante op het programma. Sinds dit seizoen spelen de mini’s (6-12 jaar) ‘Volley Stars’ en met nieuwe spelvormen, regels en nieuwe teams was het voor veel kinderen even wennen.

Atalante L3 1

Bo, Juul en Nova speelden voor het eerst wedstrijden en maakten hun debuut op level 3, waar alles in drie keer gespeeld moet worden en de tweede bal gevangen moet worden. Hun eerste wedstrijd leverde direct winst op, al ging het duel tegen een sterk jongens­team verloren. Daarna volgden drie overwinningen, mede dankzij hun beheersing van de zelfpass. Een ijzersterke start voor dit jonge team.

Atalante L5 1

Het team met Elise, Jill en Nova begon overtuigend met een sterke service en zelfs meerdere bonuspunten door het spel in drieën te spelen. De tweede wedstrijd was een spannende partij met goed volleybal aan beide kanten, al trok Atalante net aan het kortste eind. Na nog een verliespartij en een gelijkspel hadden de meiden alle mogelijke uitslagen bij elkaar gespeeld.

Atalante L5 2

Aeneas, Robin en invalster Mila (voor Amy) lieten zien hoe goed ze op elkaar ingespeeld zijn. Vanaf de eerste bal werd er in drieën gespeeld en regelmatig wisten ze bovenhands te serveren en te scoren. Met hun vrolijke yell “Koelkast” bleven ze ontspannen en wonnen alle wedstrijden overtuigend.

De eerste minidag leverde zo voor Atalante veel plezier, mooie resultaten en een veelbelovende start van het seizoen op.

Veel sportplezier op de eerste minidag bij Atalante. Foto: aangeleverd.