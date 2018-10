‘Vier tinten oud’ door toneelgroep Kordaat

Amstelveen – Op zondag 18 november van 14.00 tot 15.15 uur (geen pauze), speelt toneelgroep Kordaat de voorstelling ‘Vier tinten oud’ in wijkcentrum de Bolder. De voorstelling gaat over vier 65+vrouwen, ieder met een eigen bagage. Om de eenzaamheid te ontvluchten hebben zij een leesclub opgericht.

Het verhaal laat de ingrijpende veranderingen zien die het ouder worden met zich mee brengt zoals, psychische en lichamelijke klachten, angst, onvermijdelijke aftakeling, euthanasiewens, eenzaamheid, alcoholisme, maar ook een vleugje humor zal niet ontbreken. Als bij één van de vrouwen na lange tijd haar zoon op bezoek komt, krijgt ze een schokkende mededeling te verwerken.

Door middel van prachtige muziek en levensechte scènes worden de bezoekers meegesleept in het spel. Na afloop van de voorstelling kan nagepraat worden in de lounge van de Bolder.

De spelers van Toneelgroep Kordaat zijn Ans van der Hall, Vera den Adel, Jeltje Stegenga, Wolter de Vries en Mary van den Brink, die tevens verantwoordelijk is voor het script. De regie is in handen van Tim de Zwart, fotograaf is Bert Woudstra, licht en geluid worden verzorgd door Jaqueline de la Chouffe en achter de schermen is Janny de Ridder actief.

Toegangskaarten kosten 5 euro per stuk en zijn bij de receptie van De Bolder te koop. Adres van het wijkcentrum is Groenhof 140 in Amstelveen.