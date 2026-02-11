Vervanging gas- en water-leidingen in Dorpsstraat

Aalsmeer – Van 9 februari tot en met 27 maart vervangt de gemeente gas- en waterleidingen in de Dorpsstraat tussen de Kanaalstraat en Barendebrug. De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd. De Dorpsstraat wordt dan ter hoogte van de werkzaamheden afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen langs de werkzaamheden. De toegang tot het parkeerterrein tussen Dorpsstraat 12 en 14 blijft bereikbaar met rijplaten.

Als eerste komen nieuwe gas- en waterleidingen in de Dorpsstraat vanaf heden tot en met 20 februari tussen de Zijdstraat en de Schoolstraat. Vervolgens gaat van 23 tot en met 27 februari gewerkt worden in het gedeelte tussen de Schoolstraat en de Helling. Daarna gaat de ‘klus’ door richting de Barendebrug. Van 2 tot en met 13 maart tussen Helling en Rozenstraat, van 16 tot en met 20 maart tussen Rozenstraat en Werven en tot slot komen er van 23 tot en met 27 maart nieuwe gas- en waterleidingen in het deel van de Dorpsstraat tussen Werven en Barendebrug.

Er worden ook extra werkzaamheden uitgevoerd bij de toegangen vanaf Dorpsstraat naar Schoolstraat, Helling en Rozenstraat. Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op www.aalsmeer.nl of bel 0297-387575.

Foto: Buizen, leidingen en materialen voor het vervangen van de leidingen liggen/staan opgesteld in de Schoolstraat. Foto: Redactie Aalsmeer