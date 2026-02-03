Verkering hield stand, Jan en Ria Heemskerk 60 jaar getrouwd

Aalsmeer – Het was een winterse bruiloft verdeeld over twee maanden. Op 21 december 1965 gaven Jan Heemskerk en Ria Stokman elkaar het ja-woord in het Aalsmeerse raadhuis. Zo voor het einde van het jaar gaf dat nog mooi een belastingvoordeel. Op 2 februari 1966 werd het huwelijk ingezegend in de Karmelkerk. Op dezelfde dag zestig jaar later krijgen zij de felicitaties van de burgemeester voor hun diamanten huwelijksjubileum.Die kon het vanaf zijn werkplek lopend af, want het echtpaar woont naast het raadhuis in de eerste toren aan het Driekolommenplein. Toen zij hier in 1997 als eerste bewoners terecht kwamen, was het idee om hier slechts tijdelijk te blijven. Van een vrije woning met veel grond bij de kwekerij aan de Achterweg te gaan verkassen naar een appartement, dat was nogal een overgang. “Ik wilde wel op mijn knieën terug”, geeft Ria haar gevoel van destijds aan. Maar de nieuwe stek pakte goed uit. Wat daarbij hielp was dat het echtpaar de beschikking heeft over een stuk land aan het Jaagpad waar pony’s en schapen grazen en waarop een gezellig ingerichte schuur staat. “Die hebben we overgedaan aan de kinderen, maar we maken er zelf ook nog graag gebruik van”, aldus de jubilerende bruidegom.

Zeven dagen werken

Gevraagd naar ‘hoe het eigenlijk allemaal begon tussen hen twee’, volgt een waarachtige lovestory uit een tijd waarin alles anders was. Jan, kwekerszoon uit een gezin van tien, moest al vroeg aan de arbeid. Zeven dagen in de week werken. Meehelpen een inkomen te vergaren toen moeder overleed en de jongste nog maar elf jaren oud was. Zo kwam Jan terecht op de kwekerij van de familie Stokman aan de Hornweg waar hij al snel werd opgemerkt door dochter Ria. “Hij kwam bij ons aan huis thee halen als het schafttijd was en ik had al snel een oogje op hem. Ik probeerde wel contact te maken maar daar moest hij met zijn collega’s om hem heen niet veel van hebben. Hij was wat verlegen. Dat is later wel goed gekomen.”

Waardevol geschenk

Heel lang duurde het niet eer de twee verkering kregen. Eerst nog stiekem, want Ria was nog wel erg jong. “We maakten al wel afspraakjes, maar Jan mocht niet bij ons in huis komen.” Voor haar vijftiende verjaardag kocht Jan een ring voor Ria. Een waardevol geschenk dat ze nog altijd om haar vinger heeft. De verkering hield stand en Ria en Jan trouwden op respectievelijk 22- en 25-jarige leeftijd. Hij in een gehuurd jacquet (“Het moest de volgende dag gelijk weer terug”), zij in een jurk van satijn met sluier van tule en chique handschoentjes. Een uitgebreide reportage in het Seringenpark van Foto De Boer-fotograaf Jaap Spaander ligt als tastbare herinnering aan die mooie dag op de salontafel.

Het echtpaar mag dan zestig jaar verder zijn, het geluk straalt er nog altijd van af. Mede door de aanwezigheid van kinderen en kleinkinderen. Ze kregen twee zonen en een dochter en zijn de koning te rijk met een zestal kleinkinderen. Ondertussen blijven de felicitatieboeketten deze feestelijke dag binnen stromen. Mochten er lezers zijn die denken: ‘waar ken ik die bruid toch van?’ Dan zou het zomaar kunnen dat ze ooit iets gekocht hebben in het Boekhuis, want zowel in de vestiging dorp voor haar trouwen als in de Ophelialaan tussen 1985 en 2008 was Ria een vertrouwd gezicht.

Foto: Felicitaties van burgemeester Gido Oude Kotte voor 60 jaar getrouwd echtpaar Heemskerk (aangeleverd).