Verdiende overwinning voor Atlantis J6

Vinkeveen – Na een zwaarbevochten overwinning vorige week in Harmelen, stond Atlantis J6 afgelopen zaterdag weer op het veld tegen Thor (J5). Al snel was te zien dat de tegenstander enkele personele wijzigingen had door-gevoerd ten opzichte van vorige week. Dit kon wel eens gunstig uitpakken voor Atlantis.

De wedstrijd begon met veel kansen over en weer. Atlantis scoorde de 1-0 door een mooie bal van Joep. Daarna werd Thor sterker en even leken de krijgers uit Harmelen het initiatief over te nemen, maar Sem en Joep verhoogden de score naar 4-0.

Na de eerste helft pikte ook Thor wat doelpunten mee. Alleen zij konden dit niet doorzetten, omdat Esmee en Rosalie goed gepositioneerd stonden om aanvallende ballen uit de lucht te slaan, terwijl Chris zich in de punt van de aanval bleef aanbieden. Door de inzet van iedereen lukte het Atlantis om de korf van de tegenstander grote delen van de wedstrijd te belegeren. Met militaire precisie werd de bal in hoog tempo overgespeeld, totdat één speler in scoringspositie kwam. Herhaaldelijk werd Thor met deze tactiek onder druk gezet. Via gevaarlijke counters wist Thor nog enkele doelpunten te maken, maar dit was niet genoeg om de snel spelende J6 van Atlantis te verslaan. De verdiende eindstand: 13-5.

Op de foto: Atlantis J6 won met 13-5 van Thor J5. Foto: aangeleverd.