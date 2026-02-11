De Ronde Venen/Amersfoort – De turnsters van Veenland hebben zaterdag in Amersfoort uitstekend gepresteerd tijdens de eerste voorronde van niveau 6 in de middenbouw. Beide teams draaiden een sterke wedstrijd, waarbij team 1 verrassend het zilver pakte en team 2 overtuigend naar het goud turnde.

Team 1, met Sanne, Linne, Isabel en Rosa, begon de dag op de balk. Dat bleek een lastige start: vooral Sanne, die de week ervoor ziek was, had moeite om op het toestel te blijven. Maar op de overige onderdelen herpakten de meiden zich knap. Vloer, sprong en brug werden strak geturnd, met een onverwachte tweede plaats in het eindklassement als beloning. Individueel eindigden de turnsters als volgt: Isabel 5e, Linne 6e, Rosa 13e en Sanne 14e.

Later op de dag was het de beurt aan team 2, bestaande uit Livv, Silvie, Lynn en Kathelijne. De meiden verschenen aan de start in nieuwe sokken, een cadeau van Kathelijne, die al snel ‘geluksokken’ bleken te zijn.

Op sprong turnden ze krachtige series, met mooie salto’s van Livv, Lynn en Kathelijne. Dat leverde meteen topnoteringen op: 1, 2 en 4 op het onderdeel. Ook op brug en balk lag het niveau hoog. Niemand viel van de balk, al maakte Silvie na haar koprol een ongelukkige schuiver die haar een pijnlijke pols bezorgde. Toch maakte ze de oefening dapper af.

Op de vloer turnde Silvie ondanks haar pols een knappe oefening en werd derde. Livv pakte hier het goud. In het teamklassement eindigde Veenland overtuigend op de eerste plaats. Individueel werd het zelfs een complete Veenland-topdrie: 1e Livv, 2e Lynn, 3e Kathelijne, gevolgd door Silvie op een keurige 7e plaats.

De club spreekt van een geslaagde wedstrijddag. “We zijn ontzettend trots op alle meiden”, aldus de begeleiding. Ook werd dank uitgesproken aan Tanja voor het jureren en Antoinette en Sabine voor hun ondersteuning op de wedstrijdvloer.

Op de foto: De Veenland-turnsters imponeren met goud en zilver. Foto: aangeleverd.