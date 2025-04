Veelzijdige expositie bij KunstRondeVenen

Mijdrecht – In de galerie van KunstRondeVenen is van 3 tot en met 12 april een expositie ingericht met werk van Monique Hoffmans, Ria Blommaert-Van Haarlem en gast-exposant Hella Hintzen. Het is een bezoek aan De Lindeboom 7 in Mijdrecht zeker waard. De kunstenaars zullen zelf aanwezig zijn, om je te ontvangen en hun werk toe te lichten. De galerie is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

Atelier De Kromme

Monique Hoffmans schildert en tekent zelf al meer dan 20 jaar bij Atelier De Kromme Mijdrecht. Zelf heeft ze ook lesgegeven. Naast de teken/schilderopdrachten die zij maakt is zij ook actief met het samen tekenen en schilderen zowel individueel als met een groep. Monique heeft de Amsterdamse Grafische School en De Vrije Kunstacademie Leuwenburgh gevolgd. Naast het gebruik van de vele mediums door de jaren heen vindt ze nu haar passie in het werken met pastel zowel krijt als potloden. Haar kracht zit in haar geduld.

Bloemen en vogels

Hella Hintzen is altijd creatief actief geweest. Beelhouwen, materialen uit de natuur en muurschilderingen. De laatste jaren heeft ze haar creativiteit vooral toegepast in creatieve workshops op haar werk in de kinderopvang. Toen haar eerste kleindochter zich in 2016 aankondigde, begon ze met tekenen en schrijven van een kinderboekje. Inmiddels is ze vier kleindochters en boekjes verder. De afgelopen twee jaar lag de focus op klein werk zoals bloemen en vogels. “Natuur is mijn inspiratie”. Vooral structuren en kleuren. Daarmee experimenteert ze momenteel in zowel klein als groot werk.

Kunstuitingen

Ria Blommaert heeft in de wintermaanden haar mandala’s geëxposeerd in het gezondheidscentrum Croonstadt in Mijdrecht. Voor haar is het nu tijd om ook haar andere kunstuitingen te laten zien aan een groter publiek. Al ruim 35 jaar is zij lid van Atelier de Kromme Mijdrecht. Naast de mandala’s, waar ze ook les in geeft, is zij bedreven in het schilderen met acrylverf, mixed-media, olieverf en aquarel. Tevens zijn er van haar iconen te zien. Ze volgt nog steeds lessen in het schilderen van dit bijzondere werk. Ook is er een aantal beelden van speksteen te zien, die ze de afgelopen jaren heeft gemaakt.

Het gevarieerde kunstaanbod maakt een bezoek aan de galerie een inspirerende belevenis. Voor meer informatie over de kunstenaars en KunstRondeVenen zie: www.kunstrondevenen.nl of ga naar de Facebook-pagina van de kunstenaarsvereniging.

Op de foto: Een bezoek aan de kunstwerken aan De Lindeboom 7 in Mijdrecht is zeker de moeite waard. Foto: aangeleverd.