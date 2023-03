Veel wind bij crossloop Oceanus Triathlon Team

Aalsmeer – Onder zeer winderige omstandigheden werd de crossloop van Oceanus Triathlon Team (OTT) zaterdag 25 maart rond het terrein van AKU, UWTC en Legmeervogels gehouden. De crossloop maakt deel uit van de clubkampioenschappen van OTT. Vooraf verkende een select gezelschap het door trainer Frans van Heteren uitgezette parcours over (on)verharde paden met diverse hoogteverschillen. Om 13.00 klonk het startschot voor de door de meeste deelnemers gelopen 5 kilometer (2 ronden). Na een spannende strijd werd Arno Stolk eerste bij de senioren en Daniel Spooren was het snelst bij de junioren. In april volgt een tijdrit op de wielerbaan van UWTC.