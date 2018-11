Veel rook bij brand in potplantenkwekerij

De Kwakel – In de vroege ochtend van vrijdag 2 november is brand uitgebroken in een potplantenkwekerij aan de Mijnsherenweg. De brandweerkorpsen van Uithoorn en Aalsmeer zijn ter plaatse gegaan.

De brand is ontstaan in het ketelhuis, middenin de kwekerij. In de stookruimte bleken een aggregaat en een transformator in de brand te staan. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden is geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer is lang bezig geweest met ventileren.

Vanwege de brand is de Mijnsherenweg, tussen de Legmeerdijk en de Vuurlijn, enkele uren afgesloten geweest voor verkeer. Inmiddels is het sein brand meester gegeven.

De schade aan de kwekerij is aanzienlijk. Zover bekend zijn er geen gewonden. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gegaan.

Foto: Marco Carels