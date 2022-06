Veel medailles voor Veenland turnsters

De Ronde Venen – Zaterdag jl de laatste wedstrijd van het seizoen, de toestelfinales.b

Via de voorronde plaatsten de eerste 8 turnsters zich voor de toestelfinale.’s Morgens mochten Aster, Zjoske, Vera, Izzy, Kirsten, Bloem en Eloise turnen.

Op brug liet Zjoske een mooie oefening zien en daarvoor kreeg ze de zilveren medaille.

Ook Izzy liet een strakke oefening zien en kreeg goud. Kirsten veroverde het brons.

Bij de sprong werd Izzy 3de.

Op balk liet Zjoske een pracht oefening zien en nog mooier was het gezichtsuitdrukking toen ze erop bleef met de koprol en dat alleen was al goud waard en dat bleek ook met de prijsuitreiking want de gouden medaille was voor haar.

In de middag waren Demi , Jasmijn en Kimberly aan de beurt. Op balk hadden ze alle drie een top dag want ze wonnen alle drie een gouden medaille. Op vloer ging het niet helemaal lekker voor Demi. Jasmijn turnde weer een prachtige vrije oefening en werd 2de. Kimberly had er lol in op het muziekje van Mario kart en won de gouden medaille.

Ook op brug dacht Kimberly die gouden medaille is voor mij. Met een goed doorlopende oefening gebeurde dit dan ook.