Veel medailles voor Veenland-gymnastiek tijdens drie- en vierkamp

De Ronde Venen – De jaarlijkse drie- en vierkamp leverde afgelopen zaterdag een bijzonder succesvolle wedstrijddag op voor gymnastiekvereniging Veenland. Voor veel deelnemers was het de eerste keer dat zij aan een grote wedstrijd meededen, maar dat was nauwelijks te merken: de vereniging keerde huiswaarts met een indrukwekkende reeks podiumplaatsen.

De dag begon vroeg. Al om 07.00 uur stonden trainers, vrijwilligers en juryleden in de sporthal om de mate-rialen op te bouwen. Om 08.15 uur startte de eerste wedstrijdronde; pas rond 19.30 uur konden de Veenlanders weer huiswaarts. Ondanks het lange programma heerste er de hele dag enthousiasme en positieve spanning.

Sterke prestaties

Veenland kwam met maar liefst twaalf ploegen in actie. Op sprong werden hoge en technisch goed uitgevoerde sprongen getoond, terwijl de oefeningen op de balk – ondanks hier en daar een val – opvallend stabiel en netjes werden uitgevoerd. Op vloer lieten de jonge turnsters en turners fraaie handstanden en kaarsen zien. Ook op brug werd sterk gepresteerd, met mooie borstwaarts-oms, buikdraaien en hoge zwaaien.

Medailleoogst

De medailleoogst aan het einde van de dag onderstreepte de sterke prestaties: eerste plaats: Veenland 8, 9, 11, 7, 12 en 10; tweede plaats: Veenland 1, 2, 4, 5 en 6; en derde plaats: Veenland 3. Met zes keer goud, vijf keer zilver en één keer brons kon de vereniging spreken van een uitzonderlijk resultaat.

Dank

De organisatie spreekt grote dank uit aan juryleden Nynke en Patricia, en aan Antoinette, Celine en Jolanda voor hun ondersteuning in de zaal. Lucas verzorgde de muziek gedurende de hele dag, terwijl Kimberly verantwoordelijk was voor het tellen van de scores. De jurymeisjes Yzabella, Kathelijne en Tifa zorgden voor het ophalen van de jurybriefjes. Verder werd Aartje bedankt voor het schenken van koffie en thee, en Mark Rijdes voor het heen en weer vervoeren van de toestellen.

Enthousiasme

Hoewel het een lange dag was, maakte het enthousiasme van de jonge turners en turnsters veel goed. Volgens de organisatie waren de vermoeide voeten met zulke blijde gezichten zo weer vergeten.

Op de foto: Veel medailles voor Veenland-gymnastiek tijdens de drie- en vierkamp. Foto: aangeleverd.