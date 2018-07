Van lelijk eendje tot gracieuze dame

Nieuw-Vennep – Het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep heeft een maand geleden een Douglas DC-2 geschonken gekregen. Het vliegtuig was in een erbarmelijke staat. Het heeft al zeventig jaar niet meer gevlogen en dus tientallen jaren een zwervend bestaan gehad. Door 60 vrijwilligers van het Nederlands Transport Museum is de afgelopen maand hard gewerkt om dit vliegtuig enigszins toonbaar te maken. Óf dat gelukt is kan iedereen vanaf 14 juli bekijken!

Nieuwe Wind

De DC-2 markeerde begin jaren dertig van de vorige eeuw het einde van Fokker als grootste vliegtuigbouwer ter wereld. De nationale vliegtuigbouwer moest het met zijn houten en linnen vliegtuigjes afleggen tegen toen een nieuwe wind; het bouwen van aluminium vliegtuigen. De KLM was destijds de eerste niet-Amerikaanse luchtvaartmaatschappij die dit vliegtuig kocht.

‘Ultramodern’

De Douglas DC-2 en later de DC-3 stonden aan het begin van een ontwikkeling in de vliegtuigbouw die op dit moment nog steeds doorloopt; de bouw van aluminium vliegtuigen met behulp van platen en klinknagels. Zelfs ultramoderne vliegtuigen, als de Airbus A-350 en Boeing 787, zitten nog op exact dezelfde wijze in elkaar als die goede oude dame van inmiddels 84 jaar oud!

Nederlands ondernemerschap

Het exemplaar dat in de museumcollectie wordt opgenomen is in 1986 door de Dutch Dakota Association (DDA) in Australië gekocht en door de Koninklijke Marine naar Nederland gebracht. Nadat het lange tijd op Schiphol gestaan heeft verhuisde het naar de Aviodrome op vliegveld Lelystad en uiteindelijk naar Eindhoven Airport. Op 31 mei vond de reis naar Nieuw-Vennep plaats. Hier zal deze gracieuze dame, tot in lengte van jaren, het verhaal van Nederlands ondernemerschap én de revolutie in het internationale reizen blijven vertellen.

100 jaar KLM en Fokker

Het Transportmuseum heeft deze oude dame nu tentoonstellingswaardig gemaakt. Volgend jaar, als gevierd wordt dat de KLM, Fokker en het NLR 100 jaar oud zijn, moet de machine het blinkend hoogtepunt worden van een tentoonstelling over 100 jaar luchtvaart in PARK21 in de Haarlemmermeer. Het gaat het verhaal vertellen over een van de langste luchtlijnen ter wereld (van Amsterdam naar Batavia in voormalig Nederlands-Indië), over de Melbourne-race en over de vergeten rol als passagiersvliegtuig in toenmalig Nederlands- Indië, een land twee keer zo uitgestrekt als heel Europa!

Zelf komen kijken? Het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep is in de weekenden en tijdens de vakanties elke dag open van 10.00 tot 17.00 uur. Volwassenen betalen 7,50 euro, kinderen 5 euro en een rondrit met een historische bus kost 2,50 euro. Adres: Lucas Bolsstraat 7 in Nieuw-Vennep. Informatie over het museum is te vinden op facebook en op www.nederlandstransportmuseum.nl.