De Ronde Venen – Verleden week dinsdag organiseerde bridgevereniging De Ronde Venen voor de tweede keer deze zomer een open zomerbridgedrive voor eigen leden, leden van andere clubs en thuisbridgers in de grote culturele zaal van de Willisstee. Er waren 56 bridgers: genoeg om veertien tafels te vullen.

In de A-lijn waren er nogal wat grillige spelverdelingen en was het soms moeilijk om als paar een sluitend contract te vinden. Er waren fantasierijke biedingen, die soms erg goed uitpakten maar soms ook helemaal niet. In de B-lijn ging het er rustiger aan toe. Daar deed men weloverwogen biedingen en men maakte mooie contracten.

De eerste plaats in de A-lijn was voor Joop van Delft en Johan van Westendorp met een prima score van 60,83%. Maria Baas en Klaas Verrips eindigden op tweede plaats met 59,58%. Anneke en Dick Bader haalden 58,33% voor een mooie derde plaats. In de B-lijn was eerste plaats voor Marijke Knibbe en Ida Veenstra met een score van 59,35%. De tweede plaats was voor Rosie Heinz en Rina Brouwer met 59,23%. Derde werden Margo Wichers en Hetty van Veen met 56,67%. In beide lijnen gingen de beste twee paren en degenen die het dichts bij de 50% zaten met bonbons of chocolade naar huis.

Vanwege de positieve reacties en de enthousiaste deelname zullen er in de maanden juli en augustus nog drie zomerbridgedrives worden gehouden in de Willisstee. De data zijn dinsdagavond 22 juli, 5 augustus en 19 augustus. Hiervoor kan men zich per keer opgeven. Iedereen mag meedoen leden, niet-leden, ervaren en onervaren bridgers. Men kan zich ook alleen opgeven. Dan wordt er een partner geregeld. Inschrijven kan door te mailen naar bridge.drv@mail.com. Voor meer informatie: tel. 06-15422255.

Tweede zomerdrive met 56 bridgers. Foto NBB.