Tweede plaats voor GVM’79-turnsters

Mijdrecht – GVM’79 heeft zaterdag 29 november een teamwedstrijd turnen gehad. Dit was de eerste keer dat een teamwedstrijd voor de bovenbouw werd georganiseerd.

GVM’79 staat voor Gymnastiek Vereniging Mijdrecht ’79 en is een vereniging die gymnastiek, turnen en acrogym aanbiedt. De vereniging richt zich op zowel recreatief bewegen als op prestatiegerichte sporten voor kinderen en jongeren.

Niveau F

Elisa, Sanne, Sylvie, Jaelynn en Isabel deden mee met een team op niveau F en genoten van de wedstrijd; vooral om als team samen te werken. Er werd erg netjes geturnd, maar er werden ook nieuwe elementen geprobeerd. Als dat dan lukte, werd er hard voor elkaar gejuicht.

Tweede plaats

De turnwedstrijd verliep erg goed, zo goed zelfs, dat ze kans maakten op een prijs. Na de eerste ronde stonden ze in de top 3. Dat hadden ze niet verwacht. Het was lang wachten met veel zenuwen, want de prijsuitreiking was pas na de tweede ronde. Ze waren dan ook erg blij toen ze hoorden dat ze tweede waren geworden van de vijftien teams.

Elisa, Sanne, Sylvie, Jaelynn en Isabel. Foto: aangeleverd.