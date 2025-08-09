Twee explosies in korte tijd op Noorddammerweg

Bovenkerk/Amstelveen – Een harde knal en een brand in de nacht van donderdag 7 op vrijdag 8 augustus houdt bewoners van de Noorddammerlaan voor de tweede keer deze week wakker. Door de explosie raakt een voertuig beschadigd.

Het is rond 03.00 uur wanneer buurtbewoners een harde knal horen en kort daarna vlammen uit een voertuig zien komen. Het is al de tweede nacht op rij dat het hetzelfde voertuig doelwit blijkt te zijn. Eerder in de nacht van woensdag 6 op donderdag 7 augustus iets voor 02.00 uur was er ook al een knal te horen waarna een korte brand woedde in het voertuig. Er zijn geen gewonden.

Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek naar beiden incidenten. Heb je in één van deze nachten, of allebei de nachten iets gezien? Heb je informatie die het onderzoek verder kan helpen? Meld dit dan bij de politie. Ook ontvangt de politie graag camerabeelden uit de directe omgeving, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcams in nabij geparkeerde voertuigen. Dat kan via het tipformulier op politie.nl of telefonisch via 0900-8844. Liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Vermeld bij het doorgeven van informatie het registratienummer: 2025196543.

Foto: VLN Nieuws