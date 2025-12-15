Turnsters GVM’79 succwlvol

Mijdrecht – De eerste individuele turnwedstrijd van regio midden Nederland vond zaterdag 13 december plaats in Amersfoort.

GVM’79 was erbij met Sanne en Nellianne, die beiden dit jaar een niveau hoger zijn gaan turnen en nu uitkomen op niveau E. Brug, vloer en sprong verliepen erg goed. Sanne heeft op vloer voor het eerst een salto halve draai gedaan. Balk blijft altijd lastig. Toch is het Nellianne gelukt om een kattensprong halve draai te doen.

Het duo is trots dat het gelukt is. De uiteindelijke scores lagen dicht bij elkaar. Als team, samen met turnsters van Sportbalans en Levitas, hebben ze een mooie tweede plaats behaald. Individueel is Sanne vijfde geworden en Nellianne heeft een mooie eerste plaats binnengesleept.

Foto: aangeleverd.