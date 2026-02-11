Turnsters GVM’79 lieten mooie elementen zien

Mijdrecht/Amersfoort – Zaterdag 7 februari mochten leden van de GVM’79-selectie turnsters aan de bak in Amersfoort voor hun eerste wedstrijd van dit seizoen. Elize, Maud en Rosa startten als eerste groepje (middenbouw niveau 6). Ze begonnen met gezonde spanning, maar zaten er al snel lekker in. Ze hebben mooie elementen laten zien en eindigden met hun team, samen met turnsters van GV TOOS uit Linschoten, op de vierde plek.

Aan het begin van de middag was het de beurt aan Jasmijn en Fiene (middenbouw niveau 7). Ook zij waren licht gespannen bij de start, maar lieten vooral met veel plezier hun oefeningen zien aan de jury en het enthousiaste publiek. Beiden blonken uit op de vloer. Dit resulteerde in een mooie tweede plek met het team, samen met turnsters van VEP uit Wierden. Jasmijn stond individueel zelfs op het hoogste podium en kreeg ook de medaille voor de eerste plek om haar nek. Een mooie prestatie.

Elisa mocht aan het eind van de dag haar turnskills laten zien (senior, supp F). Helaas ging de balk niet helemaal hoe ze zou willen. Haar vloeroefening met onder meer een losse radslag was goed voor een vierde plek en op brug liet ze een netjes afgewerkte oefening zien met resultaat een tweede plek. Met een zesde plek over alle toestellen (meerkamp) mag ook Elisa terugkijken op een prima eerste wedstrijd.

Op de foto: Elize, Maud en Rosa. Foto: aangeleverd.