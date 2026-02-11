TTC De Merel trapt jubileumjaar af met bezoek WK Veldrijden

Vinkeveen – Toer Trim Club De Merel viert dit jaar haar 50-jarig bestaan en markeert dat jubileum met een serie bijzondere activiteiten verspreid over 2026. De aftrap vond plaats op zaterdag 1 februari, toen achttien leden van de vereniging afreisden naar het WK veldrijden in het Zeeuwse Hulst, een uitje dat meteen uitgroeide tot een schot in de roos.

Onder leiding van twee ervaren buurtbuschauffeurs vertrok de groep om 09.00 uur vanaf Optisport. De rit verliep zonder noemenswaardige vertragingen, en rond 11.30 uur werd koers gezet naar de overstapplaats in Terneuzen. Vanaf daar bracht een speciale pendelbus de wielerliefhebbers tot op loopafstand van het feestterrein aan de rand van het parcours.

Levendige happening

Daar aangekomen splitste de groep zich op, overeenkomstig de afspraak om het evenement op eigen wijze te beleven. Met naar schatting 40.000 bezoekers, live-muziek, eetkramen en een uitgelaten sfeer veranderde het terrein in een levendige happening. Vanaf de karakteristieke molen zweepte een DJ de menigte op, terwijl grote ledschermen overal het verloop van de races zichtbaar maakten.

De eerste wedstrijd die de Merel-leden konden aanschouwen was die van de vrouwen U23, om 13.00 uur. De koers bood voldoende gelegenheid om het complete parcours te verkennen en te genieten van de weidse uitzichten rondom Hulst.

Van der Poel ongenaakbaar

Vanaf het middenterrein volgde de groep later op de middag de wedstrijd van de mannen. Zoals verwacht was Mathieu van der Poel de absolute publiekstrekker en favoriet. De spanning zat dit keer niet in de vraag wie er zou winnen, maar wie het podium compleet zouden maken. Van der Poel reed in zijn karakteristieke stijl ongenaakbaar naar zijn achtste wereldtitel in het veldrijden. Landgenoot en ploeggenoot Del Grosso legde beslag op de tweede plaats, gevolgd door Nys op de derde.

Medio mei

Na afloop keerde de groep tevreden huiswaarts. Via de pendelbus en vervolgens de eigen busjes werd koers gezet richting De Ronde Venen, waar de conclusie overheerste dat de thuisblijvers beslist iets hadden gemist. De vereniging sprak haar dank uit aan de chauffeurs, de penningmeester en de mede-organisatoren – Cock, Gijs en André – evenals aan alle leden en introducees die meereisden.

Tweede jubileum-activiteit

Intussen worden de voorbereidingen getroffen voor de tweede jubileum-activiteit, die medio mei op de planning staat. De club laat weten, dat hierover later meer bekend wordt gemaakt.

Op de foto: TTC De Merel tijdens het WK Veldrijden in Hulst duidelijk aanwezig. Foto: aangeleverd.