Trampolinespringen: Veel prijzen voor Omnia

Aalsmeer – Zaterdag 18 februari maakten de trampolinespringers van SV Omnia 2000 zich op voor hun eerste plaatsingswedstrijd van dit seizoen. Dicht bij huis deze keer, de wedstrijd was in Amsterdam. Er werd individueel en synchroon gesprongen. Charlotte, Isabelle, Lindsey, Maud, Fleur, Caitlyn, Eva, Amber, Hannah, Katelijne, Lucinda, Fenne, Jenna, Finn en Bridget lieten zien wat zij in huis hebben. En dat is heel wat. Omnia ging daardoor met heel veel medailles naar huis.

Individueel

Fenne van der Zwaard werd knap eerste bij de 2e Junior Meisjes. Hannah Serné behaalde het brons in dezelfde categorie. Brons was er ook voor Finn Kweekel bij de 2e Jeugd II Jongens, Charlotte van Aalst bij de 3e Jeugd I Meisjes, Fleur Sijne bij de Jeugd II Meisjes en Eva Hermans bij de 3e Senior Dames. Isabelle Croes won het goud bij de 3e Jeugd II Meisjes. Bij de 2e Senior Dames stonden Omnia springers Jenna van Leeuwen (eerste), Bridget de Koker (tweede) en Lucinda de Graaff (derde) samen op het podium.

Synchroon

Ook bij synchroon vielen de Omnia springers in de prijzen. Bij de 2e Senior Dames wonnen Katelijne van der Avoird en Lucinda de Graaff de zilveren medaille en Fenna van der Zwaard en Jenna van Leeuwen brons. Bij de 3e Jeugd II Meisjes stonden er ook twee Omnia duo’s op het podium: Isabelle Croes en Maud Martens werden eerste en Fleur Sijne en Caitlyn van der Torre derde.

De volgende wedstrijden zijn op 15 april en 13 mei. Daarna is bekend welke springers doorstromen naar het NK in juni. Interesse gekregen in trampolinespringen? Kijk op www.svomnia.nl voor meer informatie.