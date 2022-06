Topopbrengst  Amsterdamse Bos Golf

Regio – Met een opbrengst van € 72.500 heeft de organisatie van het Amsterdamse Bos Golf zichzelf overtroffen. Met de 10e editie van dit unieke Golftoernooi werd de hoogste opbrengst ooit gegenereerd met dank aan alle deelnemers, sponsoren en vrijwilligers die zich soms al maanden inzetten om dit Golftoernooi mogelijk te maken. De afgelopen 10 jaar heeft de Rotaryclub Aalsmeer-Uithoorn met dit toernooi het fenomenale bedrag van ruim een half miljoen euro bij elkaar weten te spelen voor het goede doel, de behandeling van Frontotemporale Dementie.

Wat is Frontotemporale Dementie (FTD)?

Erfelijke FTD is na de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm van dementie bij mensen jonger dan 65 jaar. De ziekte ontstaat meestal tussen het 40ste en 60ste levensjaar. Bij FTD zijn de voorste en zijkwabben van de hersenen aangedaan: de frontaal- en temporaalkwabben. Beide kwabben spelen een belangrijke rol bij het reguleren van gedrag en voor taal en spraak. Gedragsverandering is dan ook het belangrijkste kenmerk van deze vorm van dementie.

Golftoernooi

Eénmaal per jaar wordt er door vrijwilligers van de Rotaryclub Aalsmeer-Uithoorn (leden komen ook uit De Ronde Venen) een 18 holes golfbaan aangelegd in het Amsterdamse Bos. Zodra dit mag van de flora- en faunawet begint de baanploeg met het maaien en egaliseren van de greens. Wekelijks zijn zij in het bos om de greens te optimaliseren. Een ander team zet zich in om sponsoren te stimuleren om kavels voor de veiling te doneren. Onder de bezielende leiding van veilingmeester Matthijs van der Knaap (eigenaar van De Gasterij in De Kwakel) werd er enthousiast geboden op mooie kavels als een verblijf in Portugal, een rit met een Mercedes-Cabrio of een sloepentocht met diner. De Rotaryclub Aalsmeer-Uithoorn bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan het welslagen van deze dag.

Bij de foto: uitreiking van de cheque aan Prof. Dr. Van Swieten door Arjan Buis voorzitter van Rotaryclub AU.