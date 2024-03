Toer Trim Club de Merel huldigt haar kampioenen 2023

Regio – Toer Trim Club de Merel is een fietsclub waarbij veiligheid en gezelligheid hoog in het vaandel staan. Op drie dagen in de week worden er clubritten verreden. Woensdagavond, donderdag- en zondagmorgen kun je hen zien fietsen in de clubkleding met blauw en geel. Onder leiding van ervaren wegkapiteins zijn de tochten, afhankelijk van het weer 60 tot 100 km lang. Er zijn meestal drie groepen, afhankelijk van snelheid en conditie.

Als je met een clubrit meefietst ontvang je punten. Aan het begin van het nieuwe seizoen, worden de leden met de meeste punten gehuldigd tijdens de algemene ledenvergadering. Er is een categorie voor leden boven en beneden de 65 jaar. Bovendien is er een wisselbeker, die gaat naar het lid dat de meeste kilometers heeft gereden, ongeacht of die gereden zijn tijdens de Merel clubritten, of daarbuiten. Zij of hij mag zich een jaar clubkampioen noemen en wordt bijgeschreven op het ‘kampioenschild’, welke een prominente plek heeft in de startlocatie.

Jubilarissen

Dinsdagavond 27 februari jl. werden de kampioenen gehuldigd; deze keer waren dat:

Eerste prijs kilometer competitie: Gert Korver 14.164 km

Eerste prijs punten competitie < 65 jaar: Fanny Meijer 5.041 punten

Eerste prijs punten competitie > 65 jaar: Ger Hulsman 7.069 punten

Proficiat!

Op het schild van Toer Trim Club de Merel zal worden bijgeschreven: Clubkampioen 2023: Gert Korver 14.164 km.

Er werd ook aandacht besteed aan twee jubilarissen: René Elenbaas en Jos van der Pouw die beiden 25 jaar lid zijn van Toer Trim Club de Merel.

Toer Trim Club de Merel kan naast de huidige 100 leden (waarvan 15 vrouwen) nog wel wat nieuwe leden gebruiken. Op 5 mei is er bij de club een Open Dag om kennis te maken. Ben je geïnteresseerd om in clubverband te rijden? Kijk dan eens op de vernieuwde website (www.ttcdemerel.nl) of schrijf een mailtje aan de secretaris (secretaris@ttcdemerel.nl) als je meer informatie wenst. Ook kun je een paar keer met een clubrit meefietsen om te zien of het wat voor jou is.