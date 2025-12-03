Thias Kodde behaalt 1e dan

Mijdrecht/Beverwijk – Een mijlpaal voor Judoschool Blaauw uit Mijdrecht. Zaterdagavond slaagde Thias Kodde voor zijn examen 1e dan judo. Het examen vond plaats in Beverwijk, onder toezicht van de district gradencommissie. Voor deze prestigieuze zwarte band moest Thias zijn technische beheersing overtuigend tonen. Hij demonstreerde de eerste drie series van het Nage-no-Kata, een klassieke vorm, waarin worpen in vaste patronen worden uitgevoerd. Daarnaast liet hij diverse technieken uit beweging zien, waaronder schouder-, arm-, heup- en beenworpen, evenals verschillende sutemi’s (offersworpen).

Op de grond volgde een reeks vloeiende overgangen tussen houdgrepen, armklemmen, verwurgingen en kanteltechnieken. Samen met zijn valpartner (uke) Roel presenteerde Thias een verzorgd en krachtig geheel. De commissie was unaniem: dit examen was ruim voldoende voor de 1e dan.

Op de foto: Thias Kodde (links) behaalt 1e dan. Foto: aangeleverd.