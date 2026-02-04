Themafeest rond 40ste Pramenrace Aalsmeer

Aalsmeer – Aanstaande vrijdag 6 februari wordt in The Beach het thema bekend gemaakt van de veertigste Pramenrace op de tweede zaterdag in september. Aan het jubileumjaar wordt een feestelijk tintje gegeven, evenals aan het themafeest waar het mogelijk wordt om de eerste punten te vergaren tijdens een quiz over veertig jaar Pramenrace.

Dus kom gezellig met je hele team naar deze feestelijke thema-avond. Leuk om het bestuur en alle deelnemers weer te zien en te spreken en geheid dat de pramenkoorts een opleving krijgt. Er gaan deze avond ook nog enkele prijzen uitgedeeld worden. Zo wordt de winnaar van De Rode Lantaarn bekend gemaakt, wie zal reglementair het langst gevaren hebben? Genomineerde teams zijn Kees Bontezak en De Welvaartsbuikjes.

Ook gaat het bestuur het ‘etentje met SPIE’ uitreiken. Welk team heeft het mooiste schild gemaakt tijdens de afgelopen september gehouden Pramenrace? De ‘strijd’ gaat tussen vier teams: Mannengriep, Praamamazing Ladies, De Beurtskippers en FC Zuipschuit. Het themafeest met muziek van dj Eric Spaargaren begint om 20.00 uur in The Beach aan de Oosteinderweg 247a.

Foto: www.kicksfotos.nl

