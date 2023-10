Thamen Honkbal U15-3 KAMPIOEN!￼

Uithoorn – Afgelopen week moest het derde U15 team honkbal van Thamen nog drie wedstrijden spelen voor het kampioenschap in de derde klasse. De eerst twee werden op zondag gewonnen van Herons U15-2 in Heerhugowaard, het werd 2-6 en 10-1 voor Thamen. Woensdagavond kwam Rooswijk op bezoek, en al gingen die er met de overwinning vandoor, het kampioenschap was een feit! Het afgelopen seizoen heeft het derde team, met een heel aantal eerstejaars aspiranten, zestien wedstrijden gewonnen en maar twee verloren. Hoe dan ook was het een succesvol jaar voor de teams die uitkomen in de U15 competitie. Het tweede team moet nog één wedstrijd spelen komende zaterdag en staan op een mooie derde plek in de tweede klasse competitie. Het eerste team eindigde op de zevende