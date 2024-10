Henny Woud en MarjoleinBerger-Vos bij Kunst in De Kwakel

De Kwakel – Komend weekend doen Henny Woud (schilderijen) en Marjolein Berger-Vos van IntoTuition (beelden en gedichten) mee aan Kunst in De Kwakel bij Grand Café La Base, gelegen aan de Noord-dammerweg 30 in De Kwakel. Op zaterdag en zondag is tussen 12.00 en 17.00 uur de expositie te zien en ben je natuurlijk ook welkom om iets te eten of te drinken bij La Base.

Henny vindt het karakter en de herkenning belangrijk, haar ‘kwaststreek’ maakt het portret ‘levend’. De stijl welke Henny heeft ontwikkeld, is meestal figuratief met transparantie en expressieve lagen in olieverf. Zij werkt met meerdere technieken zoals houtskool en krijt op doek, mixed media, fresco’s, beelden in brons, keramiek, steen, hout en toegepaste kunst.

Marjolein heeft haar eigen stijl in het Intuïtief Beeldhouwen, waarbij de steen helemaal wordt opengewerkt. Ze werkt vooral met witte albast. Het ruimte maken in de steen, het concentreren op het helder en natuurlijk maken van de vormen, werkt verzachtend en helend. Elk beeld voltooit ze met een gedicht, waardoor de boodschap van het beeld nog dieper kan worden ervaren.

Cursussen en workshops

Wil je zelf een keer het schilderen of beeldhouwen ervaren, dan kun je zowel bij Henny als Marjolein terecht voor cursussen en workshops. Kijk op hun website voor alle informatie. Meer informatie over ‘Kunst in De Kwakel’ en alle locaties en kunstenaars is te vinden op www.kunstindekwakel.nl.

