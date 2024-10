Eenvoudige winst voor Heren 1 HV Aalsmeer

Aalsmeer – De Heren 1 van Handbalvereniging Aalsmeer heeft opnieuw thuis winst weten te boeken. Afgelopen zaterdag 19 oktober was Houten de tegenstander in de Super Handball League. Aalsmeer startte sterk en bouwde snel een voorsprong op. De rust gingen de teams in met 19-12 voor Aalsmeer. Na de pauze wisten de Aalsmeerse handballers nog verder uit te lopen en werd er uiteindelijk eenvoudig in eigen huis gewonnen met 43-23. Topscorer Donny Vink, liefst veertien treffers, werd uitgeroepen tot Man of the Match. Uitblinkers qua doelpunten waren tevens Vaidas Trainavicius en Evert Kooijman, elk zes maal. Door de winst op Houten blijft Aalsmeer koploper in de competitie met 12 punten. Bocholt en Sporting Pelt volgen met elk 10 punten.

Ook Heren 2 en Dames 1 van HV Aalsmeer deden zaterdag goede zaken in De Bloemhof en wisten beiden de punten in Aalsmeer te houden. Vandaag, dinsdag 22 oktober, wacht alweer de volgende wedstrijd voor Heren 1 in de Super Handball League. Het team reist af naar Zwartemeer om het vanaf 20.00 uur op te nemen tegen Hurry-Up.

Komend weekend heeft Heren 1 vrij. Speelronde negen is op zaterdag 2 november en dan komt Sporting Pelt uit België op bezoek in De Bloemhof. De wedstrijd begint om 19.00 uur.

Nieuw logo

De seniorenteams gaan weer spelen onder de naam HV Aalsmeer, hiervoor is onlangs het nieuwe logo gepresenteerd. Het geeft ook ruimte voor een eventuele nieuwe naamsponsor. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de sponsorcommissie via sponsoring@hvaalsmeer.nl. De jeugdteams gaan nog wel verder onder de naam Green Park Handbal Aalsmeer.

Foto: www.kicksfotos.nl (Donny Vink maakte 14 treffers voor Aalsmeer).