Vrijwilligerswerk in Aalsmeer: Voor ieder wat wils

Aalsmeer – Vrijwilligerswerk is er in alle soorten en maten en in iedereen schuilt een vrijwilliger. Of je nu houdt van een luisterend oor bieden, graag de handen uit de mouwen steekt of liever op de achtergrond helpt met administratie, er is altijd een plek waar jouw talenten van betekenis zijn. In Aalsmeer en Kudelstaart zijn er talloze manieren om iets voor een ander te betekenen. Aalsmeervoorelkaar gelooft dat iedereen een bijdrage kan leveren, op zijn of haar eigen manier. Via het online platform kun je eenvoudig de hulpvraag vinden die bij jou past. Of het nu gaat om een sportclub die een coach zoekt, een buurvrouw die graag samen wandelt, of een stichting die hulp nodig heeft bij het organiseren van evenementen, er is altijd iets dat aansluit bij jouw interesses en beschikbare tijd.

Neem bijvoorbeeld André uit Kudelstaart, die sinds kort muziek maakt met een groep ouderen in het verzorgingshuis. “Ik speel al jaren gitaar en het is fantastisch om te zien hoe mensen opbloeien als ze hun favoriete liedjes horen. Het kost me maar een paar uurtjes per week, maar het levert zoveel plezier op, voor hen én voor mij!” Of je nu veel of weinig tijd hebt, actief of creatief bent, er is altijd een vrijwilligersklus die bij je past.

Happy Hour

Wil je meer weten over vrijwilligerswerk? Markeer dan donderdag 21 november in je agenda! Op die dag organiseert de Vrijwilligerscentrale Amstelland, bekend van Aalsmeervoorelkaar, een gezellig Happy Hour van 17.30 tot 19.00 uur in De Oude Veiling (Marktstraat 19). Onder het genot van een drankje, een broodje en een kop soep wordt in een informele setting gepraat over wat vrijwilligerswerk in Aalsmeer en Kudelstaart te bieden heeft. Ontmoet andere vrijwilligers, deel ervaringen en ontdek wat vrijwilligerswerk voor hen betekent.

Foto: Aalsmeervoorelkaar