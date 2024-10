Stem mee voor Amazing Amateurs in de Etalage

Aalsmeer – Elke twee jaar krijgen amateurkunstenaars de kans om hun passie te laten stralen. Creatievelingen die zich hobbymatig uitleven in disciplines als tekenen, schilderen, beeldhouwen, fotografie, bloemschikken, borduren, sieraden en textielkunst. Dit jaar tonen maar liefst 60 ‘Amazing Amateurs’ hun talent aan het Aalsmeerse publiek tijdens de expositie Amazing Amateurs in de Etalage. Dat doen ze in het sfeervolle Oude Raadhuis van KCA, in De Oude Veiling bij Cultuurpunt Aalsmeer en in tal van etalages in Aalsmeer. Wie er allemaal meedoen en waar ziet u in het overzicht hieronder.

Vakjuryprijs

Een vakjury bestaande uit professionele Aalsmeerse kunstenaars zal alle amateurkunstwerken beoordelen en het beste kunstwerk kiezen. De winnaar wordt tijdens de feestelijke afsluiting van de Amazing Amateurs in de Etalage op zaterdag 16 november 16.00 uur in De Oude Veiling bekendgemaakt en in het zonnetje gezet.

Publieksprijs

Daarnaast mag het publiek bepalen wat hun favoriete kunstwerk is. Stemmen kan door het online stemformulier op de website van KCA in te vullen. Bij de deelnemende winkels liggen ook papieren stemformulieren die in de speciale stembus in het foyer van De Oude Veiling kunnen worden gedeponeerd. Stemmen kan tot en met zondag 10 november.

Ook de Publieksprijs wordt tijdens de afsluiting van de Amazing Amateurs in de Etalage op zaterdag 16 november 16.00 uur in De Oude Veiling bekendgemaakt.

Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9 iedere vrijdag, zaterdag en zondag open van 14.00 tot 17.00 uur, bezichtigen in De Oude Veiling (bovenverdieping) kan tijdens de openingstijden van de bibliotheek en een kijkje nemen in de etalages kan 24 uur per dag (alhoewel ’s avonds geen aanrader is).

Foto: Opening Amazing Amateurs in De Oude Veiling. Foto: www.kicksfotos.nl