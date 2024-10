Schrijversparade is voor iedereen!

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Zaterdag 2 november organiseert het Huiskamermuseum voor de vierde keer de Schrijversparade. De Schrijversparade is bedoeld voor iedereen die van lezen houdt en het leuk vindt andere ‘boekenwurmen’ te ontmoeten om met elkaar ervaringen uit te wisselen. De intieme sfeer van het Huiskamermuseum leent zich hiervoor uitstekend. “Voor mij is het heel bijzonder een gedicht te kunnen voordragen met zoveel kunst om mij heen”, is één van de opmerkingen. Na een vrolijk ochtendprogramma voor de Kinderraad en zevende en achtste groepers van de bassisscholen is het vanaf 12.30 uur de beurt aan enthousiaste lezers en dichters om iets te vertellen over hun favoriete boek of een gedicht voor te dragen.

Roy de Beunje

Rond 14.30 uur komt Roy de Beunje vertellen over zijn helden en dat zijn er nogal wat. Een selectie; Hij maakte reizen in het voetspoor van Goethe, de Engelse romantici Byron, Keats, Victor Hugo en van James Joyce en Casanova. Roy is een groot fan van Prince, reisde heel Europa af om zijn concerten te bezoeken, hij ging naar zijn huis/studio. Hij verzamelt Kuifje, weet bijna alles over Napoleon. Roy leeft met boeken, in boeken, zijn huis is een boek! Daarnaast is er een grote belangstelling voor begraafplaatsen, voor de kunst en film niet te vergeten. “Ik probeer te leven in een soort negentiende eeuws museum/rariteitenkabinet.” Roy ontmoeten is een feest, wanneer hij begint te vertellen hang je figuurlijk aan zijn lippen.

Leonard Frank

Rond 16.00 uur wordt De Schrijversparade afgesloten door toneelregisseur Leonard Frank. In 1972 richtte hij toneelgroep Baal op. Regisseerde onder andere stukken van Judith Herzberg, Botho Strauss, Peter Handke en Bertold Brecht, was na Baal verbonden aan toneelgroep De Appel, Het Nationaal Toneel en Theater van het Oosten. Schreef columns voor het NRC en doceerde ruim vier decennia aan de Amsterdamse Toneelschool. Leonard komt vertellen over zijn boek ‘Struikel Stenen’. Een boek waar een aantal lagen op een boeiende en oorspronkelijke wijze met elkaar verweven is. Een taxichauffeur die verslag doet van zijn gefingeerde en werkelijke ontmoetingen. En een zoon die een poging waagt zijn niet gekende vader een leven te geven. Het is een verslag van twee levens, langs een weg bezaaid met struikelstenen.

Het adres van het Huiskamermuseum is Van Cleeffkade 12a. De Schrijversparade wordt mede georganiseerd door Simone Loos en Wilbert Streng. Voor aanmelding of meer informatie kan een mail gestuurd worden naar: nackwach@tiscali.nl

Foto: aangeleverd