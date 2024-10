Extra maatregelen aanpak bruggen en sluizen

Amstelland – De provincie Noord-Holland neemt extra maatregelen om storingen bij bruggen, veerponten en sluizen zo veel mogelijk te voorkomen. Ook worden er maatregelen getroffen om storingen sneller te verhelpen wanneer deze zich voordoen. De maatregelen zijn bepaald na een interne analyse van de beweegbare bruggen, veerponten en sluizen in Noord-Holland. Deze analyse volgde na de grote overlast die weg- en vaarweggebruikers in 2023 ervaarde door meerdere storingen bij de Leimuiderbrug, in combinatie met storingen aan andere bruggen in de provincie.

Gedeputeerde Jeroen Olthof: “Hoewel in 2023 het aantal storingen in totaal iets afnam, was de hinder voor de weg- en vaarweggebruikers juist heel groot. Iedere brug is een belangrijke schakel in het hele netwerk van wegen en vaarwegen. Nu het steeds drukker wordt en er al veel hinder is door langdurige stremmingen en wegwerkzaamheden, moeten we actie ondernemen en er alles aan proberen te doen om storingen tegen te gaan.’‘

Iedere brug is anders

Om inzicht te krijgen in de oorzaken van storingen zijn deze uitgebreid geanalyseerd. Ook is per brug, veerpont en sluis de afzonderlijke storingsgevoeligheid en ook kwetsbaarheid bepaald. Jeroen Olthof: “Iedere brug is anders en iedere brug is een eigen complexe installatie, het is echt maatwerk. Voor de provincie een belangrijke reden om te kijken naar meer standaardisatie van onze bruggen in de toekomst.”

Maatregelen

Voor de meest kwetsbare bruggen en sluizen zijn al maatregelen in voorbereiding of in uitvoering. Zo wordt dit najaar bij de Aalsmeerderbrug de hydraulische aandrijving vervangen en wordt op dit moment de Cruquiusbrug vervangen. Daarnaast gaat de provincie aanvullende maatregelen nemen, zoals het vaker preventief reinigen van de sluiskolken bij de sluizen, specialistische controles van alle draaipunten van bruggen en het vervangen van analoge naar digitale camera’s. De afstelling van sensoren in bruggen die nodig zijn voor de veiligheid van de gebruikers, zorgen door hun complexiteit en gevoeligheid ook voor problemen. Daarom onderzoekt de provincie manieren om de afstelling van sensoren te verbeteren. Ook start de provincie een onderzoek naar een structurele oplossing voor het uitzetten van brugdelen, vooral bij oudere bruggen, in het geval van warme dagen.

Aanpassingen in beheerorganisatie

Naast deze maatregelen is ook gekeken hoe de beheerorganisatie van de provincie verbeterd kan worden. De taken en verantwoordelijkheden tussen de provincie en de aannemers die de bruggen, veerponten en sluizen beheren, worden de komende tijd opnieuw verdeeld. Het uitgangspunt daarbij is dat de provincie meer kennis over de beweegbare bruggen, veerponten en sluizen in huis wil hebben om meer grip op de staat van deze objecten te krijgen. Nu ligt veel van deze kennis bij de betrokken aannemers. Ook de registratie van de oorzaken van storingen wordt de komende tijd verbeterd.

Vervanging en renovatie

In de komende decennia moeten veel bruggen en viaducten in Noord-Holland vervangen worden. Niet alleen van de provincie, ook van Gemeenten, Rijkswaterstaat en ProRail. Jeroen Olthof: “We staan dus voor de uitdaging om met minder mensen en minder middelen de basis op orde te krijgen en te houden. Daarom wilden we dit als provincie samen met de andere beheerorganisaties doen en niet als concurrenten van elkaar.” Op 23 oktober was het officiële startsein van het initiatief Samen Slimmer Renoveren en Vervangen. Meerdere gemeenten, de provincie, het Rijk en ProRail werken hierin samen om de vervanging en renovatie van de bruggen en viaducten in Noord- Holland aan te pakken.