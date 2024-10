Toneelgroep Maskerade’s Rebecca bijna in première

Uithoorn – Op vrijdag 1 en zaterdag 2 november speelt Toneelgroep Maskerade ‘Rebecca’, een stuk dat is gebaseerd op het beroemde boek van Daphne du Maurier.

Al 60 jaar maakt Maskerade toneelvoorstellingen – van begin tot eind. Op de eerste repetitiedag wordt het script hardop gelezen, en dan gaat de toneeltrein rijden, onder leiding van een professionele regisseur, die per productie wordt ingehuurd. Alle leden hebben een rol, zowel op het toneel als achter de schermen. Er wordt op dit moment nog druk gebouwd aan het decor, de kleding wordt gezocht en passend gemaakt, de rekwisieten worden verzameld, licht en geluid voorbereid, kap en grime bedacht; alles doen de leden zelf, met hulp van een aantal vrijwilligers. Met heel veel liefde en soms bloed, zweet en tranen, komt het toneelstuk steeds meer tot leven.

Jubileumproductie

‘Rebecca’ is de jubileumproductie waarvoor opnieuw alles uit de kast is gehaald om u een fantastische avond te bezorgen. Het stuk vertelt het verhaal van een naïeve jonge vrouw die werkt als gezelschapsdame. Tijdens een reis naar Monte Carlo ontmoet ze de aristocratische jonge weduwnaar Maxim de Winter. Ze worden verliefd op elkaar en al binnen enkele weken trouwen ze. Ze betrekken zijn landhuis in Cornwall, maar van een hartelijke ontvangst is geen sprake. Niemand is enthousiast over haar komst en het wordt haar niet makkelijk gemaakt. Zij staat al snel bekend als ‘de nieuwe mevrouw de Winter’, want de schaduw van Maxim’s eerste vrouw is nog sterk aanwezig in het huis. Hoe dat zich verder ontwikkelt gaan ze u laten zien in het Alkwin Theater.

Er worden twee voorstellingen gespeeld, vrijdag 1 en zaterdag 2 november. De foyer in het Alkwin Kollege is op beide dagen open vanaf 19.30 uur en de aanvang van de voorstelling is om 20.15 uur. Vooraf, in de pauze en na afloop is de Maskeradebar geopend. Kaarten zijn verkrijgbaar op toneelgroepmaskerade.nl.

Foto is aangeleverd.