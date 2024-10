Wie wordt Sporter van het jaar 2024?

Op 24 januari 2025 organiseert de gemeente het jaarlijkse Sportgala. Vanaf 21 oktober kunnen sportieve helden uit onze gemeente worden aangedragen voor de titel ‘Sporter van het jaar’. Het aandragen van kandidaten voor de diverse categorieën kan tot en met 1 december 2024.

Zes categorieën

Er zijn zes categorieën: Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Sporttalent, Sporter 55+ en Sportvrijwilliger. Denk aan een team dat dit jaar boven zichzelf is uitgestegen. Een sportvrouw of sportman die op (minimaal) regionaal niveau een bijzondere prestatie heeft geleverd. Aan een vrijwilliger die al jaren veel voor een vereniging betekent. Of een 55+ sporter die een mooie prestatie heeft geleverd en/of een inspiratie is voor anderen. Misschien is er aanstormend talent binnen een vereniging. Via www.derondevenen.nl/sportverkiezingen kunnen kandidaten worden aangedragen onder begeleiding van een motivatie. Op de website staan ook de voorwaarden waaraan de sportieve helden moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een nominatie.

Huldiging tijdens Sportgala 24 januari 2025

Na 1 december 2024 beoordeelt een onafhankelijke jury onder leiding van wethouder Sport Maarten van der Greft alle voordrachten. De jury stelt per categorie een top drie van genomineerden samen. Op vrijdag 24 januari 2025 worden tijdens het Sportgala de winnaars van de zes categorieën gehuldigd. De presentatie van deze feestelijke avond in het Piet Mondriaan Gebouw in Abcoude ligt in handen van Patrick Lodiers. Voor iedereen die een hart voor de sport heeft, belooft het weer een bijzondere avond te worden. Aanmelden voor de avond kan vanaf begin januari.