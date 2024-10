Kinderboerderij Boerenvreugd zoekt vrijwilligers

Aalsmeer – Kinderboerderij Boerenvreugd is op zoek naar vrijwilligers. Heb jij eens in de vier of zes weken in het weekend vier uurtjes tijd? Sluit je dan aan bij het gevarieerde vrijwilligersteam van Boerenvreugd om samen de kinderboerderij te ‘runnen’. Tot de taken behoren onder andere het verzorgen van de dieren, verkopen van lekkernijen uit de winkel en bezoekers te woord staan.

Ook is het mogelijk om stage te lopen bij Boerenvreugd. Interesse in vrijwilligerswerk of op zoek naar een stageplek? Kijk voor meer informatie op www.boerenvreugd.nl of stuur vrijblijvend een mail naar vrijwilligers@boerenvreugd.nl.

Kinderboerderij Boerenvreugd is te vinden aan de Beethovenlaan in Hornmeer en iedere dinsdag tot en met vrijdag geopend van 9.30 tot 16.30 uur, zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.30 uur.