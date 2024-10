Open repetities Flora en Aalsmeers Harmonie

Aalsmeer – Tijdens de Cultuur Chaos Week openen zowel Aalsmeers Harmonie als muziekvereniging Flora hun deuren voor buurtbewoners en andere geïnteresseerden.

Genieten van een muzikaal avondje uit kan op maandag 28 oktober van 19.45 tot 22.00 uur bij Flora in het clubgebouw aan de Wim Kandreef 1 in Kudelstaart. Aalsmeers Harmonie houdt de open repetitie op dinsdag 29 oktober van 19.45 tot 22.00 uur (pauze om 21.00 uur) in ’t Baken aan de Sportlaan 86.

Kom kijken en luisteren. Iedereen is van harte welkom.

Kerstconcert

Alvast een notitie in de agenda waard is het kerstconcert dat Aalsmeers Harmonie samen met mannenkoor Con Amore geeft op zondag 22 december in de Open Hof kerk aan de Ophelialaan. Er is begeleiding door een combo en muzikale medewerking van percussionist Willem de Vries en pianiste en sopraansolist Ireen van Bijnen. Het concert begint om 14.30 uur en de toegang bedraagt 15 euro (jeugd tot 13 jaar 10 euro) en dit bedrag is inclusief een drankje. Kaarten zijn te koop via de website www.aalsmeersharmonie.nl.