Raad voor herbenoeming burgemeester Oude Kotte

Aalsmeer – Op woensdag 23 oktober heeft de gemeenteraad van Aalsmeer besloten om burgemeester Gido Oude Kotte aan te bevelen voor herbenoeming. Hij is sinds 16 april 2019 burgemeester van Aalsmeer en zit nu in het laatste jaar van zijn eerste termijn van zes jaar.

Zorgvuldige procedure

De gemeenteraad heeft de herbenoemingsprocedure toevertrouwd aan de vertrouwenscommissie. Tijdens een besloten vergadering stemde de raad over de aanbeveling. Later die avond maakte de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Danielle Prent Bouten, het resultaat bekend in de openbare raadsvergadering.

Lovende woorden

Danielle Prent Bouten prees burgemeester Oude Kotte: “Onze burgemeester is het gezicht van Aalsmeer, een echte burgervader. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid in het belang van Aalsmeer, is zichtbaar en toegankelijk, en toont betrokkenheid bij de Aalsmeerders. Hij is altijd benaderbaar voor de inwoners.” Burgemeester Oude Kotte bedankte de gemeenteraad voor het vertrouwen dat in hem werd uitgesproken: “Dat raakt mij diep en appelleert aan het enorme verantwoordelijkheidsgevoel dat ik heb om uw vertrouwen niet te beschamen. U kunt vanzelfsprekend rekenen op mijn dienstbaarheid en toewijding in de komende zes jaar.”

Koninklijk besluit

Nu de aanbeveling is gedaan, gaat deze naar de commissaris van de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken. De koning zal vervolgens de herbenoeming goedkeuren met een handtekening op een koninklijk besluit. Tot slot legt burgemeester Oude Kotte de eed of belofte af bij de commissaris van de Koning in het provinciehuis in Haarlem. Daarna is de herbenoeming definitief.

Foto: Burgemeester Gido Oude Kotte tijdens de bekendmaking van de onlangs gehouden 25ste Ride for the Roses.