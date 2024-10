Centrum voor slachtoffers seksueel geweld

Regio – Op 21 oktober opende het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland (CSG) haar deuren. Het centrum in Amsterdam-West biedt hulp aan slachtoffers van seksueel geweld uit de regio Amsterdam-Amstelland; daar hoort ook de gemeente Uithoorn bij.

Wethouder José de Robles was bij de opening van het centrum. “Seksueel geweld is breder dan veel mensen denken. Het kan gaan om aanranding, verkrachting, seksueel misbruik of online misbruik. Het raakt vrouwen en mannen, meiden en jongens. Angst, schaamte maar ook twijfel kan zorgen dat slachtoffer geen melding maakt. Daarom is het goed dat dit nieuwe centrum er is. Een plaats om binnen te lopen met je verhaal.”

Bellen en chatten met het CSG kon al. Maar vanaf 21 oktober kunnen mensen ook binnenlopen bij het nieuwe pand in de Elisabeth Wolffstraat 4 in Amsterdam-West, voor psychische, medische en juridische hulp. Of hulp bij het doen van aangifte van seksueel geweld bij de politie. Ook (zorg)professionals kunnen bij het centrum terecht voor advies vragen.

Campagne ‘We zijn er voor je’

De feestelijke opening van het centrum was ook de start van de campagne ‘We zijn er voor je’. Boodschap van de campagne: iedereen met een ongewenste seksuele ervaring kan bij het Centrum Seksueel Geweld terecht. Waar het ook gebeurde, kort of lang geleden; ook als je twijfelt of het ernstig genoeg was of als je er niet mee naar de politie wilt. Kom naar het centrum, je kunt er in ieder geval je verhaal kwijt.

Meer informatie op de website https://centrumseksueelgeweld.nl/.

Op de foto: Wethouder De Robles bij het nieuwe inloopcentrum in Amsterdam.

Foto: Gemeente Uithoorn.